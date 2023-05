Unfall in Eitorf Angetrunkene Männer fahren mit Auto in Mauer

Eitorf · In der Nacht zum Sonntag kam es in Eitorf zu einem Verkehrsunfall. Zwei angetrunkene Männer waren in Abwesenheit der nüchternen Fahrerin mit einer Mauer kollidiert. Beide hatten keinen Führerschein.

In der Nacht um Sonntag kam es in Eitorf zu einem Verkehrsunfall. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 39-Jähriger und ein 23-Jähriger hatten zunächst eine Bekannte angerufen und diese gebeten, sie von einem gemeinsamen Treffen abzuholen. Nachdem die beiden Männer bereits eingestiegen waren, musste die Frau ihr Fahrzeug noch einmal kurz verlassen und legte den Autoschlüssel auf den Fahrersitz. Als sie zurückkehrte war ihr Auto samt der zurückgelassenen Männer mit einer Mauer in der Einmündung des Lascheider Wegs in die Burgstraße kollidiert. Der dabei entstandene Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Daraufhin beschuldigten sich die beiden gegenseitig, das Auto gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Männern einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 39-Jährige hatte sich zudem eine Kopfverletzung zugezogen, an deren Entstehung er sich jedoch nicht mehr erinnern konnte. Als die hinzugerufene Polizei den Männern eröffnete, dass eine Blutprobe entnommen werden muss, versuchte der 23-Jährige davon zu laufen. Als die eingesetzten Beamten ihn daran hinderten, beleidigte und bespuckte er diese und wurde daraufhin zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Nach ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass beide Männer keinen Führerschein besitzen. Auf die Männer kommen nun Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkoholeinfluss und unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen zu. Der 23-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

