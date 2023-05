Raubüberfall in Eitorf Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle

Am Sonntagabend hat ein bisher nicht identifizierter Täter eine Spielhalle in der Bahnhofstraße in Eitorf überfallen. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter betrat die Spielhalle gegen 22.45 Uhr und forderte eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Nach Angaben der Polizei lud der Täter seine Schusswaffe durch, um seiner Drohung mehr Eindruck zu verschaffen. Die Angestellte folgte den Anweisungen des Täters, der daraufhin in die Kasse griff und das Geld herausnahm.