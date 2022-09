PKW landet in Böschung : Zeuge findet verlassenen Unfallwagen an der L86 bei Eitorf

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen stark beschädigten Unfallwagen bei Eitorf aufgefunden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eitorf Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreise hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein führerloses Auto an der L86 bei Eitorf aufgefunden, dass in einen Unfall verwickelt war. Der Halter konnte zwar verletzt ausfindig gemacht werden, gefahren sein will er aber nicht.



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte ein Zeuge die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gegen 2 Uhr auf ein stark beschädigtes Auto an der L86 nahe Eitorf-Büsch aufmerksam. Ihm war ein Toyota mit erkennbaren Schäden aufgefallen, der in einer Böschung in der Nähe eines Parkplatzes stand. Personen hatte er jedoch nicht aufgefunden, wie die Polizei mitteilte.

Die verständigten Beamten konnten am Fundort eine mutmaßliche Unfallstelle identifizieren. Anhand der sichtbaren Spuren konnte die Polizei feststellen, dass der Fahrer auf der L86 Richtung Eitorf gefahren war. Weitere Hinweise zeigten, dass er von der Fahrbahn abgekommen war und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Schließlich durchfuhr er einen Graben, überschlug sich und kam dann in der Böschung zum Stehen.

Die Polizisten suchten anschließend den Fahrzeughalter des Toyotas, einen 19-Jährigen aus Eitorf, auf und befragten ihn zu dem Vorfall. Der Eitorfer erklärte, dass er zum Unfallzeitpunkt als Beifahrer im Auto gesessen habe. Zum Fahrer machte er jedoch laut der Polizei keine weiteren Angaben. Der 19-jährige Fahrzeughalter hatte sich bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille.

Ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr suchten im Anschluss den näheren Bereich rund um die Unfallstelle nach einer verletzten Person ab. Die Suche verlief allerdings ergebnislos. Die Einsatzkräfte stellten den beschädigten PKW sicher und entnahmen bei dem 19-Jährigen eine Blutprobe wegen des Verdachts auf eine Trunkenheitsfahrt. Außerdem wurde seine Oberbekleidung zum Abgleich mit möglichen Spuren beschlagnahmt.