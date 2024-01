Protest gegen rechts in Eitorf Bündnis will Zeichen gegen AfD setzen

Für die Demonstration in Eitorf gibt es einen konkreten Anlass: Die AfD trifft sich dort ebenfalls zum „Bericht aus dem Bundestag“. Auf der Tagesordnung der AfD-Veranstaltung steht unter anderem die sogenannte Remigration – die euphemistische Umschreibung für die Deportation von Mitbürgern mit Migrationshintergrund. Dieses und andere Themen griff das Redaktionsnetzwerk correctiv in einem Bericht von einem Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und CDU-Politikern in Potsdam auf. Die Folge waren nun die Demonstrationen gegen rechts in vielen deutschen Städten.