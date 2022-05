Lagerhalle in Eitorf : Diebe stehlen Zigaretten im Wert von 70.000 Euro

Eitorf Diebe haben in der Nacht zu Sonntag Hunderte Stangen Zigaretten aus einer Lagerhalle in Eitorf entwendet. Der Wert der Beute wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Sonntag haben Diebe in einer Lagerhalle eines Tabakgroßhändlers in Eitorf Tabakwaren im Wert von etwa 70.000 Euro entwendet. Laut einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis von Dienstag durchbrachen die Täter zwischen 1 und 5 Uhr nachts eine Betonwand und gelangten so in den Lagerraum des Händlers an der Straße Im Auel.