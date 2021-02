Siegtalgymnasium in Eitorf : Einbrecher erbeuten Reinigungsmittel für 15.000 Euro

Eitorf Weil eine Mülltonne des Siegtalgymnasiums in Eitorf mitten im Foyer stand, wurde ein Gemeinde-Mitarbeiter misstrauisch. Er forschte nach und bemerkte einen Diebstahl von Reinigungsmitteln.

Misstrauisch wurde ein Mitarbeiter der Gemeinde Eitorf, als er am Donnerstagmorgen bei Dienstantritt feststellte, dass die Wertstoffmülltonne des Siegtalgymnasiums mitten im Foyer stand. Daraufhin, so die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, begab er sich auf Spurensuche und bemerkte, dass das Lagerregal für Reinigungs- und Verbrauchsmittel im Heizungsgebäude geplündert worden war. Dieses Gebäude versorgt das Gymnasium und das angrenzende Hermann-Weber-Bad.

Auch die Räume der Haustechniker waren offensichtlich betreten worden. Völlig unklar sei laut Polizei, wie die Täter in den katakombenartigen Gebäudekomplex gelangt waren. Die Polizei vermutet, dass sie wohl über den sogenannten Flutkeller eingedrungen waren. Demnach gelangten die Einbrecher über eine Luke im Boden an einem Nebengebäude in den Versorgungsschacht unter den Gebäuden, in denen die Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen.