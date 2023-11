Strecke nach Köln war gesperrt Hang rutscht bei Eitorf auf die Bahngleise

Ein ins Rutschen geratener Hang hat bei Eitorf am Mittwoch mehrere Stunden lang die Zugstrecke zwischen Köln und Siegen blockiert. S-Bahnen und der Regional-Express konnten auf dem Abschnitt nicht mehr fahren, wie ein Bahnsprecher sagte. Ersatzbusse waren im Einsatz. Am frühen Nachmittag hatten Techniker die Strecke soweit repariert, dass Züge mit reduzierter Geschwindigkeit wieder an der Stelle vorbeifahren konnten.