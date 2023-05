Einsatz in Eitorf Jugendliche auf Radlader liefern sich halbstündige Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Beamten brachten die Jugendlichen zur Polizeiwache und benachrichtigten die Erziehungsberechtigten. Außerdem leitete die Polizei Ermittlungen unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Polizei bittet den Fahrer des entgegenkommenden Autos, vermutlich ein Mercedes mit der Städtekennung ES, darum sich bei der Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541 3421 zu melden. Die Beamten ermittelten zudem den Eigentümer des Radladers, die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern weiter an.