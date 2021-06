Bahnhof Eitorf : Jugendliche stoßen Mann vor Bahn und treten auf ihn ein

Eitorf Mehrere Jugendliche haben am Sonntag am Eitorfer Bahnhof auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn eingeschlagen und ihn ins Gleisbett gestoßen. Dort traten sie wiederholt gegen dessen Kopf und verletzten ihn schwer. Die Polizei ermittelt.

Demnach soll der 45-Jährige die Jugendlichen zuvor angesprochen haben, da sie laut am Bahnhof herum gegrölt haben sollen. Einer der Jugendlichen habe sich demnach von dem Mann provoziert gefühlt und fing einen Streit an.

Der Streit entwickelte sich jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf zwei unbekannte Jugendliche den Eitorfer angriffen. Die Jugendlichen schlugen und traten den 45-Jährigen so hart, dass dieser ins Gleisbett fiel. Wie die Polizei weiter mitteilte, war zuvor die S19 in den Bahnhof eingefahren, der Eitorfer fiel vor den Zug. Die Jugendlichen sprangen ebenfalls ins Gleisbett und schlugen und traten den 45-Jährigen dort weiter.

Die Polizei leitete die Fahndung nach den geflohenen Tätern ein. Sie entdeckten kurze Zeit später einen 16-jährigen Jugendlichen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Auf die Fragen der Beamten in Bezug auf die Tat antwortete dieser ausweichend, führte die Beamten jedoch zu dem weggeworfenen Rucksack des Geschädigten. Ob der 16-Jährige mit der Tat in Verbindung steht, ermittelt die Polizei noch.