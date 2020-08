Unbekannter im Wald aufgefunden : Rechtsmediziner obduzieren Leiche aus Eitorf

Eitorf Der unbekannte Tote, der in einem Waldstück bei Eitorf gefunden wurde, wird in der Rechtsmedizin obduziert. Noch ist die Identität des Mannes nicht geklärt.

Die Leiche, die Zeugen am Sonntagmorgen in Eitorf-Merten im Rhein-Sieg-Kreis gefunden hatten, wird zurzeit in der Rechtsmedizin obduziert. Das teilt die Polizei Bonn mit. Noch sei nicht klar, wer der Tote ist.

Am Sonntagabend hatte die Polizei den Fund bekanntgegeben. Zeugen hatten demnach den leblosen Körper eines Mannes gegen 9.30 Uhr in einem Waldstück in der Nähe des Burgweges am Bahnhof gefunden.