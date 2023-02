Polizei geht von Unfall aus : 25-Jähriger am Eitorfer Bahnhof von Güterzug erfasst

Der Bahnhof in Eitorf. (Archivfoto) Foto: Dylan Cem Akalin

Eitorf Ein 25-Jähriger ist am Mittwochmorgen am Bahnhof in Eitorf von einem Güterzug erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei geht von einem Unfall aus und ermittelt.



Ein Mann ist am frühen Mittwochmorgen im Eitorfer Bahnhof von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei im Krankenhaus, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg.

Die Polizei gehe nach bisherigen Ermittlungen von einem Unfall aus. Wie es dazu kam, sei noch unklar. Der Mann habe noch nicht befragt werden können.

(dpa)