Polizei sucht nach Zeugen Rollerfahrer nach Unfall in Eitorf schwer verletzt

Die Beamten vermuten aufgrund der Spurenlage am Unfallort, dass der Rollerfahrer in Richtung Obereip fuhr und in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Dort sei er gegen einen Leitpfosten geprallt und gestürzt. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise vor, dass weitere Personen am Unfall beteiligt waren. Allerdings könne dies noch nicht ausgeschlossen werden. Wie die Beamten zudem feststellten, sei der betroffene Motorroller nicht unter dem befestigten Kennzeichen registriert.