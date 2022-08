Polizei bittet um Hinweise : Mann schlägt und tritt 57-Jährigen in S-Bahnlinie nahe Eitorf

Eitorf Ein Mann soll im März in einer S-Bahnlinie nahe Eitorf einen 57-Jährigen mit der Faust geschlagen und dann gegen dessen Kopf getreten haben. Wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung hat die Polizei jetzt Bilder von dem Täter veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der im März einen 57-Jährigen in einer S-Bahn kurz vor Eitorf geschlagen sowie gegen den Kopf getreten haben soll. Am Sonntag, dem 13. März, soll es gegen 15.45 Uhr in der Bahnlinie 12 kurz vor dem Bahnhof Eitorf zunächst ein Streitgespräch zwischen beiden Männern gegeben haben, was in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, so die Polizei. Der Unbekannte habe dabei seinen Kontrahenten mit der Faust geschlagen und gegen den Kopf des 57-jährigen Mannes aus Windeck getreten, als dieser schon am Boden lag.