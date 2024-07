Vorfall in Eitorf Mann verlässt Wache nicht und wehrt sich gegen Polizisten

Ein 27-jähriger Mann hat sich in Eitorf geweigert, eine Polizeiwache zu verlassen, und mehrere Polizeibeamte angegriffen. Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr sei der Mann auf die Wache gekommen und habe Probleme mit abgelehnten Anträgen beim Sozialamt angegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach zahle ihm das Amt kein Geld für einen Flug nach Griechenland. Als die Beamten ihn darauf hinwiesen, dass sie ihm dabei nicht helfen könnten, beschloss der 27-Jährige, dass er die Wache nicht mehr verlassen wolle.