Areal in Eitorf Schoeller-Gelände mit seinen Produktionshallen hat neue Eigentümer

Das Schoeller-Gelände im Herzen von Eitorf hat einen neuen Eigentümer. Zum 1. September übernimmt die Familien-KG Retzer Industry Eitorf GmbH & Co. KG das historische Gelände. Gekauft hat die Familie aus Bad Hersfeld das Areal von der Schoeller AG in der Schweiz. Ändern soll sich dadurch aktuell nicht viel. „Wir möchten alle Mieter langfristig halten und unterstützen und neue Mieter für die freien Büros und Hallen gewinnen, um den Standort Eitorf zu stärken“, so Elke Retzer. Auch die Schoeller AG bleibt als Mieter erhalten. Geschäftsführer des Familienunternehmens sind Elke Retzer und ihr Ehemann, Professor Dr. Oleg Retzer, ihre Söhne, Martin und Christian Retzer, sind Komplemantäre.