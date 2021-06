Zeugen gesucht : Unbekannte zerstören Grünfläche auf Eitorfer Golfanlage

Eitorf In Eitorf haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Grünfläche einer Golfanlage beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Eitorf haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Grünfläche einer Golfanlage beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Platzwart der Golfanlage am Samstagmorgen fest, dass Motorradfahrer auf der Golfanlage umher gefahren waren. Auf der Kurzbahn, die über die Hauptstraße zu erreichen ist, hatten grobe Motorradstollen die Grünfläche umgepflügt und beschädigt. Der Greenkeeper, der für die Rasenflächen zuständig ist, gab an, dass sich der Schaden rund 4.000 Euro betrage.