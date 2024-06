Kollision mit einem Lkw Autofahrerin wird bei Unfall auf L86 in Eitorf verletzt

Eitorf · An einer Kreuzung auf der L86 in Eitorf sind am Montagmorgen ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

18.06.2024 , 14:54 Uhr

In Eitorf stießen ein Auto und ein Lkw an einer Kreuzung zusammen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner





Von Chantal Dötsch