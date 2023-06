Feuerwehr im Einsatz Rund 2000 Quadratmeter Wald brennen bei Eitorf

An einem steilen Waldstück in Eitorf hat sich am Montagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen ein Waldbrand entwickelt. Seit 16 Uhr sei die Feuerwehr im Einsatz und lösche den Brand, der sich auf rund 2000 Quadratmeter ausgeweitet hat, teilte die Rettungsleitstelle auf Anfrage mit.