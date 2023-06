120 Einsatzkräfte waren vor Ort Rund 8000 Quadratmeter Wald brannten in Eitorf

Update | Eitorf · In Eitorf haben am Dienstag rund 8000 Quadratmeter Wald gebrannt. Erst am Abend konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen.

06.06.2023, 21:55 Uhr

Foto: dpa/Robert Michael





An einem steilen Waldstück in Eitorf hat sich am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen ein Waldbrand entwickelt. Ab 16 Uhr war die Feuerwehr im Einsatz und lösche den Brand, der sich auf rund 8000 Quadratmeter ausgeweitet hat, teilte die Rettungsleitstelle auf Anfrage mit. Insgesamt waren 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Eitorf, Hennef, Königswinter und Windeck vor Ort, teilte Jürgen Bensberg, Leiter der Feuerwehr Eitorf mit. An den Löscharbeiten war auch ein Hubschrauber der Landespolizei beteiligt. Diesen setzten die Kräfte ein, um das Brandgeschehen aus der Luft zu beobachten, da sich das Waldstück, das sich an einem steilen Hang befindet, als äußerst unwegsam darstellte. Gegen 21 Uhr konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen und die Aufräumarbeiten beginnen.

(ga)