Pflegerinnen löschen Brand : Patient stirbt bei Feuer im Elisabeth-Hospiz in Lohmar

Patient stirbt bei Feuer im Elisabeth-Hospiz in Lohmar

Im Elisabeth-Hospiz in Lohmar-Deesem ist ein Patient vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Im Elisabeth-Hospiz in Lohmar-Deesem ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein Patient gestorben ist. Zwei Pflegerinnen mussten medizinisch versorgt werden.

Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend ist die Feuerwehr in Lohmar zum Elisabeth-Hospiz im Ortsteil Deesem am Ühmichbach ausgerückt. Bei dem Feuer ist ein Hospiz-Patient ums Leben gekommen und zwei Pflegerinnen leicht verletzt worden.