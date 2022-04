Raus ins Grüne : Elmores - ein Biergarten für alle Sinne

Windeck Der Biergarten & Lounge Elmores ist ein ungewöhnlicher Ort. Hier bietet die Gastronomie nicht nur ausgefallene Speisen und Getränke, es gibt auch fürs Auge Unmengen zu entdecken.



Einst war es eine Kranbahnhalle mit direktem Gleisanschluss. Seit 2007 ist es der Biergarten & Lounge Elmores am Siegwasserfall in Schladern. „Hier wurden die Güter-Waggons mit einem Zehn-Tonnen-Kran entladen“, erzählt Stefan Steinhausen, auf dessen Engagement dies zurückzuführen ist. „Dieser Platz hat die Idee geboren“, sagt der Zimmermeister mit Blick darauf, dass er eigentlich nie Gastronomie machen wollte. Doch der überdachte Platz lud geradezu dazu ein. Und so startete der Windecker den Biergarten mit Übersee-Containern, in denen die Infrastruktur untergebracht war.

„Nach zwei, drei Jahren fing sich der Biergarten an zu rechnen“, sagt Steinhausen, der im Laufe der Zeit die Theke optimierte, die zum Wasserfall hin liegenden Terrassen um- und ausbaute und ein Kunst- und Kulturprogramm etablierte. Denn in 2012, dem Jahr, in dem die angrenzende ehemalige Versandhalle des einstigen Kupferrohr-Herstellers zu einem Bürger- und Kulturzentrum umgebaut wurde, wurde die Lounge mit Küche und Toiletten angebaut. Bodentiefe Fenster ermöglichen seither einen direktem Blick auf den Wasserfall in dem skuril eingerichteten Raum, der für Kunstausstellungen und Partys genutzt wird.

Die Elmores-Geschichte Patent auf gezogene Kupferrohre Dem Bau der Eisenbahnstrecke von Köln-Deutz nach Gießen im Jahr 1859 ist der Siegwasserfall zu verdanken. Eine Sprengung sorgte für die Abkürzung des Flusses, die diverse Brücken entbehrlich machte. Genau hier siedelte sich 1894 die englische Metallwarenfabrik Elmores an, denn sie konnte mittels zweier Turbinen die Wasserkraft des auf einer Breite von 85 Metern 4,50 Meter in die Tiefe stürzenden Siegwassers nutzen. Mit ihrem ersten Weltpatent auf gezogene Kupferrohre mit bis zu drei Metern Durchmesser verschickte das Unternehmen diese von hier in alle Welt. Ein vier Hektar großes Firmengelände wurde beidseitig der Sieg erschlossen. 1962 ging das Werk an die Kabelmetal Gutehoffnungshütte AG aus Hannover und wurde bis 1995 betrieben. Danach verfielen die Industriegebäude bis die Energiepark am Wasserfall GmbH in 2004 einen Teil des Geländes erwarb. 2007 übernahm Stefan Steinhausen die Kranhalle, um den Biergarten aufzubauen. Die daneben liegende ehemalige Versandhalle wurde 2012 in Kooperation mit der Bürgerstiftung Windeck und der Gemeinde Windeck mit Landes-Fördergeldern zum heutigen Bürger- und Kulturzentrum Kabelmetal umgebaut. spn Elmores Biergarten & Lounge Schönecker Weg 5 51570 Windeck (Schladern) www.elmores.de E-Mail: info@elmores.de

Live-Konzerte auf der Bühne

Die Live-Konzerte finden jedoch auf der Bühne hinter der Theke im Biergarten statt. Kleinkunst, Festivals und Flohmärkte lösten sich bis zu Beginn der Corona-Krise ab. Bestellt wurde direkt an der Theke, die von der indischen Gottheit Ganesha und einer liegenden Figur geziert wird. Dahinter blitzt noch ein Glücksdrache hervor, der Mittelbereich der Cocktailbar steht. Die Bronzefiguren werden täglich mit einem Servierwagen an ihre Plätze gebracht.

Das über 20-köpfige Mitarbeiter-Team in diesem verrückten Biergarten, in dem man sich kaum sattsehen kann an den ausgefallenen Dekorationen, ist wie eine große Familie. Die besondere Homogenität und Verbundenheit mit dem Biergarten betont Theken-Chefin Jeny. Wie ihre Kollegen, kommt auch sie nicht aus der Gastronomie, sondern ist eigentlich Theater-Schauspielerin. Nils, der Küchenchef, ist von Beruf Schreiner, der Beikoch Dachdecker. „Wir haben unsere Werkstatt in die Küche verlegt“, sagt Nils, für den das Elmores eine „Herzensangelegenheit“ ist. Daher legt er auch ein besonderes Augenmerk auf das Essensangebot. Vegane, vegetarische und gesunde Speisen, die immer hausgemacht sind und frisch zubereitet werden, bestimmen die Karte.

Ausgefallene Gerichte, selbst gemachte Limonaden

Von Anfang April bis Ende Oktober sind die Mitarbeiter täglich von 16 bis 23 Uhr, freitags bis 24 Uhr, samstags von 13 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr damit beschäftigt, die Gäste zu verwöhnen. Neben ausgefallenen Gerichten wie Süßkartoffel-Pommes, Falafel-, Couscous- oder Tapas-Teller gibt es ebensolche Getränke. Selbst gemachte Limonaden aus Limetten und Ingwer, bunt gemixte Cocktails, hausgemachte Sahne-Kuchen und Waffeln in verschiedenen Variationen zeugen von der Kreativität des Elmores-Teams. Das benötigt laut Steinhausen jeweils einen Monat Vor- und Nachlauf, um den saisonalen Biergarten auf- oder wieder abzubauen. Denn die Palletten-Möbel, Tische und Stühle aus thailändischer Herstellung müssen im Winter eingelagert werden.

Während der Corona-Einschränkungen wurden die Veranstaltungen drastisch reduziert, ebenso wie die Besucherzahlen. Der Biergarten, der zum Platz hin offen war, musste mit Seilen abgesperrt werden. Das wurde ebenso beibehalten, wie der dann eingeführte Tisch-Service. „Die Leute haben sich daran gewöhnt“, sagt Steinhausen, der sich freut, dass Partys wie die monatlichen elektronischen Samstage langsam wieder anlaufen können.

Donnerstags kommt der Pizza-Wagen

Unverändert kommt donnerstags die „Gurke“, ein mobiler Pizza-Wagen, der die Gäste schon seit zehn Jahren mit frischer Pizza versorgt. Zu den weiteren Attraktionen gehört neben riesigen Schmetterlingen, die über allem schweben, auch die große Feuerschale auf dem Platz vor dem Biergarten. Besonders beliebt sind auch die beiden Terrassen am Hang direkt über dem Wasserfall und - ganz neu seit vergangenem Jahr - der Balkon an der Lounge. Etwa 250 Sitzplätze gibt es auf den insgesamt knapp 300 Quadratmetern.

In der Vor- und Nachsaison kann es vorkommen, dass das Elmores geschlossen bleibt, nämlich dann, wenn das Wetter sehr ungemütlich ist. Im Sommer aber wird durchgemacht und die Gäste zur Not mit Decken und Wärmflaschen versorgt, wie Jeny sagt. Zu besonderen Anlässen wie der „Night of Aquarius“ oder auch je nach Lust und Laune verwandelt sich das Elmores-Team in Wasser-Wesen, Nymphen oder Hexen. Letzteres nun auch beim Hexen-Tanz an diesem Samstag, 30. April, bei dem es auch Hexen-Cocktails gibt.