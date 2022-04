Naturschule Aggerbogen in Lohmar : Erdbeermais ist der Renner in der Saatgutbibliothek

Heimisches Saatgut könnenHobbygärtner bei Gartenexpertin Anne Rosenthal (links) und der Leiterin der Naturschule Sigrun Jungwirth kostenlos mitnehmen. Foto: Scarlet Schmitz

Lohmar Erdbeermais ist der Renner in der neuen Saatgutbibliothek der Naturschule am Aggerbogen in Lohmar. Dort können sich Hobbygärtner aus einer Auswahl Samen für den heimischen Garten oder Balkon aussuchen und mitnehmen. können sich in der Naturschule Aggerbogen kostenlos Saatgut alter Sorten aus der Region mitnehmen. Sigrun Jungwirth und Anne Rosenthal erklären das Prinzip der Ausleihe und ihre Schwerpunkte.