Feuerwehr aus Eitorf, Siegburg und Sankt Augustin in Portugal Europäischer Austausch zum Umgang mit Waldbränden

Die Gefahr von Waldbränden lauert nicht nur in Portugal, Spanien oder Kalifornien, sondern auch in den Wäldern des Kreisgebietes. Dafür reicht schon die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, ein kleiner Funkenflug oder ein Fahrzeug, das auf dem Waldboden abgestellt und durch den heißen Katalysator oder erhitzte Bremsscheiben zur Brandquelle wird. Eines eint all diese Ursachen: Waldbrände entstehen zumeist durch Menschen und deren Fahrlässigkeit. Nur etwa vier Prozent der Waldbrände lassen sich auf natürliche Umstände zurückführen.