Unfall bei Euskirchen Mit Autos beladener Anhänger kippt auf der Landstraße um

Das Auto und der Anhänger eines 62-jährigen Mannes aus Großbritannien sind am Sonntag auf der Fahrt in Richtung Euskirchen umgekippt. Auf dem Anhänger hatte der Brite zwei weitere Autos geladen. Der Mann soll gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße 194 aus Rheder kommend in Richtung Euskirchen unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit.