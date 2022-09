Polizei zieht Fahndung zurück : Vermisste 16-Jährige aus Eitorf wieder aufgetaucht

Update Eitorf Anfang September hatte die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-Jährigen aus Eitorf gebeten. Nun ist die Teenagerin aufgegriffen worden.

Anfang September hatte die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer 16-Jährigen aus Eitorf gebeten, die bereits am 21. August aus einer Jugendhilfeeinrichtung verschwunden war. Nun teilt die Polizei mit, dass die Teenagerin am Mittwoch im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen und in Obhut genommen wurde.