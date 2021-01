Polizei sucht im Rhein-Sieg-Kreis flüchtigen Mann : Fahrer ließ nach Unfall VW-Pickup am Straßenrand liegen

Ruppichteroth Ein Mann ließ seinen stark beschädigten Pickup nach einem Unfall an einer Landstraße bei Ruppichteroth einfach liegen. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Fahrer.

Am Mittwochabend ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße 312 in Richtung Retscheroth. Der Fahrer des verunglückten Fahrzeugs ist flüchtig. Gegen 22.55 Uhr hörte eine Anwohnerin in der Nähe des Unfallortes einen lauten Knall. Laut Polizeiangaben ging sie anschließend vor ihre Haustür und sah einen Mann von Mitte 30, der als Beifahrer in einen wartenden SUV einstieg. Das Auto fuhr dann in Richtung Giesselbach weiter.