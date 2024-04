Großübung mit 30 Verletzten: Fast 200 Rettungskräfte üben in Lohmar für den Ernstfall

Gerade noch feierten mehrere junge Raver bei einer illegalen Party im Castell Steineck in Lohmar-Kreuznaaf ausgelassen eine Raveparty, als sich ein schrecklicher Unfall ereignet und die Party in ein Unglücksszenarium verwandelt: Eine Autofahrerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in das Gebäude gerast. Die Folge: Das Fahrzeug geht in Flammen auf, die auch auf das Gebäude übergreifen. Fast 200 Rettungskräfte eilen zum Unglücksort, um die rund 30 Verletzten zu versorgen.