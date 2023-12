Brand am Sonntagmorgen Feuer fordert Todesopfer in Hennef

Das Feuer war gegen 8.45 Uhr am Sonntagmorgen ausgebrochen. Eine unbekannte Person hatte sich mit Hilfeschreien beim Notruf der Feuerwehr gemeldet, berichtet die Polizei. Kurz darauf schlug der Hund eines Nachbarn an. Der Mann bemerkte daraufhin eine Verpuffung in der Wohnung, die über einer Autowerkstatt liegt, hieß es an der Einsatzstelle. Der Nachbar soll die Türe zum Wohnraum gewaltsam aufgestoßen haben. Dahinter lag der 66-jährige. Der Nachbar löschte ersten Erkenntnissen zufolge den brennenden Körper, konnte das Opfer aber nicht mehr retten. Wie es hieß, konnte der Nachbar der Ehefrau des Verstorbenen aus der Wohnung helfen. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei bestätigte.