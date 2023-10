Feuerwehreinsatz am Samstag Auto brennt herrenlos in Lohmar aus

Lohmar · In der Nähe der Ortschaft Neuhonrath in Lohmar ist in der Nacht ein Auto ausgebrannt. Die Polizei konnte bislang den Fahrer nicht finden. Kennzeichen fehlten an dem BMW.

22.10.2023, 09:29 Uhr

Gegen 23 Uhr hatte eine Autofahrerin die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Foto: Christoph Schmoll





Von ga.de