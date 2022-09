Feuer in Eitorf : Person bei Brand in Küche von Einfamilienhaus verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Holger Hollemann

Eitorf In einer Küche in einem Einfamilienhaus in Eitorf hat am frühen Mittwochabend Unrat gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, eine Person ist bei dem Brand verletzt worden.



Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochabend an den Lärchenweg in Eitorf ausgerückt. Wie die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises mitteilte, war gegen 18.50 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Dort hatte Unrat aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Eine Person ist bei dem Brand verletzt worden.

Die Bewohner sind nach Angaben der Leitstelle bei Nachbarn untergekommen. Ein Brandsachverständiger soll nun untersuchen, ob die Räume weiter bewohnbar sind.

(ga)