Verdächtiger festgenommen : Feuer in Wohnhaus in Lohmar wurde wohl vorsätzlich gelegt

Update Lohmar Der Dachstuhl eines Hauses in Lohmar hat am Montagabend gebrannt. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Am Montagabend gegen 22.15 Uhr ist die Feuerwehr in Lohmar alarmiert worden. Ein Einfamilienhaus im Ortsteil Neuhonrath war in Brand geraten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen ein 21-jähriger Tatverdächtiger, der einen Wohnsitz in Berlin hat, am Dienstag in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden.