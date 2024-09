Nach dem Brand im „Haus im Park“ in Seelscheid „Es bricht mir das Herz, wenn ich das sehe“

Acht Jahre lang war das „Haus im Park“ in Seelscheid für Riadh Ayari Zuhause und Arbeitsstätte zugleich: Im Erdgeschoss bewirtete er in seinem italienischen Restaurant viele Stammgäste, in der darüber gelegenen Wohnung lebte er, zuletzt auch zusammen mit seinem Bruder Imed. Noch immer ist der 55-Jährige fast jeden Tag im großen Garten vor dem an der Zeithstraße gelegenen Haus anzutreffen. Dort leben oder arbeiten kann er allerdings nicht mehr: In der Nacht zum 22. Juli hat ein verheerender Brand fast alles, was er besaß, zerstört.