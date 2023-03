Bungalow brennt nieder Feuerwehr findet tote Person bei Hausbrand in Windeck

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Eutscheider Straße in Windeck-Leuscheid ist am Dienstagmorgen eine tote Person gefunden worden. Das berichtet die Polizei Rhein-Sieg. Demnach fanden Feuerwehrleute den Toten während der Löscharbeiten in den Trümmern des Hauses. Ob es sich bei dieser Person um den 83-jährigen Hausbewohner handelt, sei noch unklar.