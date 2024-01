Einsatz am Neujahrsmorgen Einfamilienhaus in Much brennt aus

Kurz vor halb sechs am Neujahrsmorgen war für eine Familie aus Much das neue Jahr nicht mehr froh. Nachbarn der Familie hatten die Feuerwehr wegen eines brennenden Gartenhauses alarmiert. Der Brand breitete sich schnell über ein Carport auf das Einfamilienhaus in der Straße Dörrenbitze in Much aus. Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. Das Haus stand Minuten später im Vollbrand. Nach Angaben der Feuerwehr Much befanden sich zwei Personen beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Gebäude. Die Einsatzkräfte konnten beide leicht verletzt aus dem Haus herausführen.