Brand in Bornheim : Feuerwehr löscht 80 Quadratmeter brennenden Unrat

Brand in Bornheim

Bornheim In der Nacht auf Montag hat es in Bornheim auf dem Gelände der ehemaligen Firma Ritter gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Bornheim war vor Ort und löschte die Flammen. Eine unzureichende Wasserversorgung erschwerte den Einsatz allerdings.

In Bornheim hat es in der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Firma Ritter gebrannt. Wie Ralf Dresen, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim, mitteilte, seien auf dem Gelände rund 80 Quadratmeter Unrat aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten, darunter unter anderem Holzpaletten.