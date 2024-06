Agger bei Lohmar Mann verletzt sich bei Kanutour und muss geborgen werden

Kurz nach 15 Uhr am Sonntagnachmittag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohmar von Teilnehmern einer Kanutour auf der Agger alarmiert worden. Der Grund: Ein Teilnehmer hatte sich schwer am Arm oder der Schulter verletzt, als er sich an einem Baum festhalten wollte. Die Kanugruppe konnte den Verletzten in Höhe des Ortsteils Honsbach am Ufer der Agger festmachen, bis die Feuerwehrkräfte eintrafen.