Rettungseinsatz bei Ruppichteroth Gleitschirmflieger aus Baumkrone in rund 20 Metern Höhe gerettet

Gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag hat sich ein 67-jähriger Gleitschirmflieger bei Ruppichteroth in einem Baum verfangen und musste gerettet werden. Laut Angaben der zuständigen Feuerwehr war der Mann unfreiwillig in dem Baum in rund 20 Meter Höhe gelandet und konnte sich selbst nicht mehr aus dem Geäst befreien.