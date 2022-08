Feuerwehr warnt : Waldbrandrauchwolke aus dem westlichen Hessen erreicht den Rhein-Sieg-Kreis

Am Freitagabend zieht eine Rauchwolke über den Rhein-Sieg-Kreis. Ursache ist ein gemeldeter Waldbrand in Nordhessen. Foto: Ralf Klodt

Rhein-Sieg-Kreis Am Freitagabend zieht eine zweite Rauchwolke über den Rhein-Sieg-Kreis. Nach dem Waldbrand bei Windeck meldeten die Einsatzkräfte auch in der Nähe des hessischen Haiger einen Waldbrand.

Kurz vor 21 Uhr meldeten die Einsatzkräfte, dass sich aus Nordhessen eine zweite Rauchwolke über den Rhein-Sieg-Kreis bewegt. Nach dem Folgen des Waldbrandes bei Windeck am frühen Abend brannte es auch in einem Waldstück in der Nähe des hessischen Haiger.

Rund drei Hektar Waldgebiet standen am Freitagnachmittag bei Windeck-Wilberhofen in Flammen. Mehrere Gemeinden waren vor der Rauchentwicklung gewarnt worden. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.

Wie die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises auf Nachfrage des GA mitteilte, sei die Rauchwolke aus Hessen derzeit in den hohen Lagen, so dass die Beeinträchtigungen voraussichtlich nicht so schwerwiegend seien werden. Dennoch rät sie der Bevölkerung, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen. Zudem teilte sie mit, dass im Falle von Brandgeruch die Bürger sich in jedem Fall in der Notrufzentrale unter 112 melden sollen.