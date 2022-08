Feuerwehr warnt : Waldbrandrauchwolke aus dem westlichen Hessen zog über Rhein-Sieg-Kreis

Warnung aufgehoben : Rund drei Hektar Wald brannten bei Windeck-Wilberhofen Rund drei Hektar Waldgebiet standen am Freitagnachmittag bei Windeck-Wilberhofen in Flammen. Mehrere Gemeinden waren vor der Rauchentwicklung gewarnt worden. Noch am Abend erfolgte die Entwarnung.