Einsatz in Lohmar: Feuerwehrleute eilen von Karnevalssitzung zu brennendem Haus

Diesen Abend hatten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar sicher ganz anders vorgestellt: Ausgelassen feierten die Wehrleute gerade die Proklamation des Prinzenpaares des Ortes, das der Löschzug Lohmar und dessen Förderverein in diesem Jahr stellt, als die Wehrleute der Notruf „Brand mit Menschenleben in Gefahr“ ereilte. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Eisenmarkt“ in der Nähe des Ortszentrums stand eine Wohnung in Flammen. Also tauschten die ehrenamtlichen Helfer kurzerhand ihre Karnevalskostüme gegen Feuerwehrkluften und eilten zu dem brennenden Haus.