Feuerwerk in Eitorf So läuft der Werksverkauf von Weco in diesem Jahr

Der Werksverkauf ist ein Magnet für Feuerwerksfans aus ganz Deutschland. Außer in Eitorf bietet Weco noch die Abholung in Kiel an. Der dritte Standort in Essen sei zwar geplant gewesen, doch fehlt es dort laut Gerstmeier bislang an einer der notwendigen Genehmigungen. Zu Weco nach Eitorf kämen traditionell Kunden aus ganz Deutschland sowie aus den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden, sagt Gerstmeier. Das liege vor allem am deutlich höheren Preisniveau in den Nachbarländern.