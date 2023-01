50.000 Euro von der NRW-Stiftung : Fischerhof in Lohmar bekommt mehr Unterstützung

Lohmar Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtales erhält 50.000 Euro Unterstützung von der NRW-Stiftung. Mit dem Geld wird die Intiative den denkmalgeschützten Fischerhof weiter instand setzen. Schon 2016 hatte die NRW-Stiftung mit einem hohen Betrag geholfen.

Der Fischerhof in Lohmar soll ein Ort werden, an dem Besucherinnen und Besucher Heimatgeschichte erleben können. Das ist nun auch finanziell gesichert. Gerd Melchior, Vorsitzender der Bürgerinitiative, nahm jetzt die Stiftungsurkunde von NRW-Stiftungsvorstand Franz-Josef Lersch-Mense entgegen. Das Vorhaben am Fischerhof verbinde die Satzungsziele der NRW-Stiftung vorbildlich, sagte Lersch-Mense: „Heimat- und Kulturpflege, Naturschutz und ehrenamtlicher Einsatz kommen hier eindrucksvoll zusammen.“ Die Bürgerinitiative will mit den zusätzlichen Fördergeldern nun die Restaurierung abschließen. Schon Ende 2016 förderte die Stiftung die Arbeiten am Fachwerkhaus mit mehr als 242.000 Euro und deckte so 80 Prozent der geplanten Summe ab. Die übrigen 20 Prozent sammelte die Bürgerinitiative über Spenden ein. Neben der Stadt Lohmar und der Bürgerstiftung Lohmar gehören auch Vereine und zahlreiche private Spender zu den Unterstützern.