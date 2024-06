Dritte Orte auf dem Land Diese neuen Treffpunkte entstehen in Windeck und Lohmar

Leer stehende Ladenlokale oder verwahrloste Plätze sind in vielen ländlichen Gemeinden alltäglich. Mit dem Programm „Dritte Orte“ möchte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW die Entwicklung kultureller Begegnungsorte weiter fördern, auch in der Region. So soll etwa ein leerstehendes Bahnhofsgebäude in der Windecker Ortschaft Au (Sieg) Platz für neue Kulturveranstaltungen bieten – und in Lohmar ist die Weiterentwicklung verschiedener Parkanlagen geplant.