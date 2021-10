Polizei fahndet mit Foto : Unbekannte hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Ruppichteroth Eine Unbekannte hat in Ruppichteroth die Geldbörse einer Frau in einem Discounter gestohlen und mit der EC-Karte Geld abgehoben. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach der Täterin.

Eine bislang unbekannte Täterin hat am vergangenen Samstag die Geldbörse einer Frau in einer Discounter-Filiale in Ruppichteroth geklaut. Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte hob die Täterin anschließend in einer Bankfiliale in Ruppichteroth Geld ab. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.