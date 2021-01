Polizeieinsatz in Windeck : Frau überrascht Einbrecher auf ihrer Toilette

Windeck Als eine Frau in Windeck ihre Toilette aufsuchte, war der Schreck groß. Ein fremder Mann saß dort und verrichtete sein Geschäft. Der Unbekannte war in ihr Haus eingebrochen.

Für gewöhnlich haben es Einbrecher eilig. Das Diebesgut gesammelt, machen sich die Eindringlinge meist schnell wieder aus dem Staub. Etwas mehr Zeit nahm sich ein Krimineller, der am Montagmorgen in ein Haus in Windeck einbrach. Als die Bewohnerin des Hauses an der Bahnhofstraße gegen 5.45 Uhr das Bad ihres Hauses aufsuchte, wurde sie nach Angaben der Polizei starr vor Schreck - denn der besagte Einbrecher saß auf der Toilette.