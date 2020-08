Einbruch in Lagerhalle : Fünf Sätze Autoreifen in Ruppichteroth gestohlen

Ruppichteroth In der Nacht zu Freitag haben Diebe fünf Sätze Autoreifen aus einer Lagerhalle in Ruppichteroth gestohlen. Der Wert der Reifen beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Nacht zu Freitag sind Diebe in eine Lagerhalle an der Oelrother Straße in Ruppichteroth eingebrochen und haben fünf Sätze Autoräder der Marken Mercedes Benz, Porsche und VW gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden die Räder teilweise von den Autos abmontiert. Der Wert der Beute beträgt rund 30.000 Euro.