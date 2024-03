Lost Place in Neunkirchen-Seelscheid Eigentümer lässt den Gasthof Kettwig verfallen

Ein trauriges Bild bietet sich den Vorbeifahrenden auf der B 56 in Kotthausen kurz vor dem Ortseingang Seelscheid. Das einst beliebte Ausflugslokal Haus Kettwig verfällt zusehends. War bis vor wenigen Jahren noch die Zufahrt zum einstigen Parkplatz geöffnet, verhindert nun ein Bauzaun die Annäherung an das Gebäude. Direkt daneben befindet sich, versteckt hinter dichtem Buschwerk, der vermutliche Grund für das dem Verfall preisgegebene Anwesen: der historische Festsaal aus dem Jahr 1912. Der Fachwerkbau ist dreischiffig und seit Anfang der 1980er Jahre unter Nummer 39 in der Denkmalliste der Gemeinde eingetragen. Und damit fängt das Dilemma an. Denn der Saal darf weder abgerissen noch verändert werden. So wartet er im Dornröschenschlaf auf jemanden, der seine Einzigartigkeit erkennt.