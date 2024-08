Wiedereröffnung nach acht Jahren Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ öffnet mit neuem Konzept

Die Veränderung offenbart sich schon vor dem Schritt über die Türschwelle. Es geht nämlich nicht mehr über den Hof hinein in die Gedenkstätte Landjuden an der Sieg. Die Haustür zum früheren Wohnhaus der Familie Seligmann ist nun der offizielle Eingang. Noch laufen letzte Arbeiten in dem kleinen Fachwerkhaus an der Bergstraße in Windeck-Rosbach. „In der nächsten Woche wollen wir die letzten fehlenden Stücke in der Ausstellung haben“, sagt Kreisarchivarin Claudia Maria Arndt, die für die Gedenkstätte zuständig ist. Und ergänzt: „Wenn es nicht wieder eine Überraschung gibt.“ Davon gab es während der Sanierung einige. Seit 2016 ist die Gedenkstätte deswegen geschlossen. Nach fast acht Jahren steht nun aber am 28. August die Wiedereröffnung an – auf den Tag genau 30 Jahre nach der Eröffnung der Einrichtung.