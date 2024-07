Mietvertrag gekündigt Geflügelmuseum in Much muss umziehen

Es ist eine wahre Seltenheit: Ähnliche Einrichtungen wie das Rheinische Museum für Rassegeflügelkunde in Much gibt es sonst nur in Thüringen, Sachsen und Niedersachsen. Doch nun ist der Fortbestand des Museums gefährdet. „Wir haben die Kündigung erhalten und müssen bis Februar 2025 räumen“, erzählt Vera Spix, Museumsleiterin und erste Vorsitzende des Fördervereins. Diese Nachricht habe die 72-Jährige so geschockt, dass sie ihre Gesundheit beeinträchtigt habe. „Es ist unser Kind und Lebensinhalt“, sagt ihr Ehemann Martin Lindner über das Museum.