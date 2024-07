Geflügelmuseum in Much Einer ihrer Hähne hängt im MoMA in New York

In Elsdorf leben auch die 20 Tauben und 40 Brabanter Bauernhühner des Paares. Mit der Zucht der seltenen Rasse fing Spix 1998 an. Ihr Erfolg ging so weit, dass es das Foto eines ihrer Hähne ins Museum of Modern Art in New York, in die Whitechapel Gallery in London und die Kestner Gesellschaft in Hannover geschafft hat. „Ein Professor für Kunst und Fotografie hatte einen solchen Hahn in einer Zeitschrift gesehen und gesucht, wo es diese Tiere gibt“, erzählt Spix.